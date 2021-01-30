В Роспотребнадзоре оценили влияние новогодних праздников на ситуацию с COVID-19. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с изданием «Российская газета».

По его словам, вопреки прогнозам о том, что заболеваемость, коронавирусом после каникул будет расти она остается стабильной. Горелов отметил, что в праздники социальная активность россиян была снижена: жители страны меньше пользовались общественным транспортом и посещали места скопления людей. Он подчеркнул, что благодаря этому за почти две недели каникул цепочки передачи вируса разорвались, и это обеспечило стабилизацию ситуации.

Специалист добавил, что на государственной границе также осуществляется жесткий контроль. Так, все приезжающие в течение трех дней должны пройти обследование, и в случае обнаружения вируса они изолируются.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что ситуация с коронавирусом в России улучшилась в первую очередь благодаря увеличению числа людей с естественным иммунитетом к инфекции. Кроме того, на эпидемиологическую обстановку, по его мнению, повлияли самоизоляция, дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты.