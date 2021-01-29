Раскрыты причины улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России улучшилась в первую очередь благодаря увеличению числа людей с естественным иммунитетом к инфекции. Все причины раскрыл доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РБК.

Кроме того, на эпидемиологическую обстановку повлияли самоизоляция, дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты. Также прогресс в борьбе с пандемией заметен благодаря нарастающей вакцинации населения.

Вознесенский обратил внимание на то, что учебные и трудовые коллективы были временно расформировано, поэтому внутри них не происходили передачи коронавируса. «Вдобавок к этому Новый год — все-таки семейный праздник, для нас свойственно проводить его в кругу семьи», — подчеркнул инфекционист.

Ранее Вознесенский предположил, что в будущие недели будет небольшой подъем заболеваемости, однако не такой, какой был в ноябре-декабре.

25 января президент Владимир Путин заявил, что в России появилась возможность аккуратно снимать ограничения. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. О спаде заболеваемости говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти начинают «открывать город для нормальной жизни».