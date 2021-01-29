Вирусологи описали будущие всплески COVID-19 в России

Вирусологи считают, что в ближайшее время еще возможно повышение заболеваемости коронавирусом в России. Такое мнение они выразили в беседе с РБК.

Как считает главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков, весной будут еще небольшие всплески как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции, поскольку после зимы у людей снижается иммунитет и развивается авитаминоз. «Так что будет рост, но уже не такой взрывной», — описал он.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предположил, что в будущие недели будет небольшой подъем заболеваемости, однако не такой, какой был в ноябре-декабре.

При этом доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев обратил внимание, что роста заболеваемости сразу после новогодних праздников не произошло. Он напомнил, что каждый год во время зимних каникул заболеваемость респираторными инфекциями снижается, так как люди меньше контактируют друг с другом. Однако после в течение недели происходит повышение.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что пандемия коронавируса в России завершится в августе 2021 года. «Количество переболевших уже довольно большое. Вакцинация идет. Повторные заражения возможны, но они будут протекать незаметно, как легкая простуда», — отметил специалист. Он добавил, что пик заболеваемости уже пройден, и дальше число зараженных будет лишь уменьшаться.