Спрогнозирован срок окончания пандемии коронавируса в России

Пандемия коронавируса в России завершится в августе 2021 года. Такой прогноз дал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям».

По его словам, история с коронавирусом скоро совсем закончится. «Количество переболевших уже довольно большое. Вакцинация идет. Повторные заражения возможны, но они будут протекать незаметно, как легкая простуда», — отметил специалист.

Волчков добавил, что пик заболеваемости уже пройден, и дальше число зараженных будет лишь уменьшаться.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что иммунитет у тех, кто перенес коронавирус, сохраняется семь-восемь месяцев. Он также добавил, что после болезни приобретается стойкий иммунитет.