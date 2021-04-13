Лавров заявил о работе России над отказом от западных платежных систем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативных доллару валютам для расчетов с другими государствами, а также работает над отказом от платежных систем, контролируемых Западом. Об этом он рассказал в интервью агентству IRNA.

«Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров», — сказал министр. По его словам, речь идет о шагах, направленных на «постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем».

«Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — отметил Лавров. Он добавил, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона не изменится, Россия заявляет на международных площадках о «недопустимости введения подобных рестрикций». «Наша позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе», — заключил глава МИД.

5 апреля заместитель главы МИД Александр Панкин допустил появление в России альтернативы платежной системе SWIFT. По его словам, с учетом стремительного развития цифровых валют и блокчейна база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе. Он добавил, что появление такой системы станет не только реакцией на современную геополитическую обстановку, но и ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что США в стремлении надавить на Москву пойдут на максимально жесткие санкции, в том числе отключат от SWIFT. О возможности распространить такие санкции на Россию вновь заговорили в конце прошлого года. Причем источники в команде нынешнего президента США указывали, что такая мера станет ответом на хакерскую атаку, затронувшую американские Минфин, Госдепартамент, министерство торговли и ряд государственных агентств.