Аналитики оценили последствия возможных санкций Байдена против России

Команда избранного президента США Джо Байдена задумала наказать Москву за якобы совершенную хакерскую атаку, отключив от международной платежной системы SWIFT. Опрошенные «Известиями» эксперты оценили последствия возможных санкций против России.

Как пояснил Джеймс Эндрю Льюис, эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, одной из серьезных мер может стать отключение России от системы SWIFT.

При этом издание напомнило, что еще в 2014 году Россия создала альтернативу SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все российские банки и компании еще около десятка зарубежных банков из стран из стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Таким образом, подчеркивают эксперты, Россия и ее партнеры готовы к возможному отключению от международной системы.

Также специалисты указывают, что угроза отключения России от системы может иметь другие причины. Как считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева, Вашингтон может ввести санкции на фоне возобновления строительства газопровода «Северный поток-2».

По мнению финансового аналитика Артема Звездина, отключение от SWIFT ударит по деловому сотрудничеству России и США. Как отмечает эксперт, рассказы об отключении SWIFT скорее рассчитаны на внутреннего потребителя, которого необходимо настроить в сторону будущего президента Байдена.

Ранее российские эксперты предрекли России «невиданные» санкции после прихода к власти США Джо Байдена. Эксперты полагают, что Вашингтон может ударить по самым болезненным для России точкам: ограничить доступ отечественных банков на мировой рынок и отключить страну от системы международных платежей SWIFT.