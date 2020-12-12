России предрекли «невиданные» санкции после прихода Байдена к власти

России предрекли «невиданные» санкции после прихода к власти избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на российских экспертов.

Специалисты отмечают, что США могут ударить по самым болезненным для России точкам: ограничить доступ отечественных банков на мировой рынок, отключить страну от системы международных платежей SWIFT или запретить какие-либо операции с российскими долговыми бумагами. Так, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев заявил, что потенциальная угроза отключения от SWIFT «продолжает нависать дамокловым мечом» над российской экономикой. При этом он добавил, что, хотя данная мера и замедлит работу российских финансовых учреждений, они смогут справиться с этим.

Доктор экономических наук Игорь Николаев, в свою очередь, считает, что «санкционным козырем» США является возможность ограничить доступ американских финансистов к госдолгу России. Он подчеркнул, что в случае реализации данной меры российскому фондовому рынку и финансовой системе будет нанесен значительный урон.

Ранее Джо Байден рассказал о своей политике в отношении России на посту главы государства. По словам демократа, он будет придерживаться «многостороннего подхода» в отношении России, Китая и Ирана. Политик отметил, что США должны быть частью большой группы государств, чтобы иметь дело с данными странами.