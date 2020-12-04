Байден рассказал о своей политике в отношении России на посту президента

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден рассказал о своей политике в отношении России на посту главы государства. Об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, он будет придерживаться «многостороннего подхода» в отношении России, Китая и Ирана. Политик отметил, что США должны быть частью большой группы государств, чтобы иметь дело с данными странами. Он подчеркнул, что хочет восстановить тесные союзнические отношения США как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана. При этом демократ добавил, что ему предстоят тяжелые переговоры с Европейским союзом (ЕС), и он знает об этом.

Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвида Коэна, который прежде занимался разработкой санкций против России и расследованием «вмешательства» в выборы со стороны Москвы.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.