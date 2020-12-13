Захарова спрогнозировала отношения между Россией и США с приходом Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спрогнозировала отношения между Россией и США после прихода к власти избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По мнению Захаровой, смена власти в Соединенных Штатах не внесет кардинальных изменений во взаимоотношения двух стран.

Нас интересует не персоналия, нас интересует двустороннее взаимодействие в глобальных вопросах. А, к сожалению, от смены участников электоральных процессов, от смены людей в Белом доме ничего кардинального в плане улучшений двусторонних отношений мы не наблюдаем Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Ранее российские эксперты предрекли России «невиданные» санкции после прихода к власти США Джо Байдена. Эксперты полагают, что Вашингтон может ударить по самым болезненным для России точкам: ограничить доступ отечественных банков на мировой рынок и отключить страну от системы международных платежей SWIFT.

3 ноября 2020 года в Соединенных Штатах прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.