«Яндекс» запустил собственную платежную систему

Компания «Яндекс» запустила собственную систему для оплаты покупок — Yandex Pay. Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков. Кешбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются. Как отмечает газета «Ведомости», пользователи смогут платить картой не вводя ее данные: они подтянутся из привязанного аккаунта на «Яндексе».

«Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», — прокомментировал руководитель сервиса Александр Головин. Сервис уже установили, например, онлайн-ретейлер Lamoda и Brandshop.

РБК отмечает, что сначала сервис будет работать только на сайтах, однако в дальнейшем через Yandex Pay можно будет расплачиваться также в мобильных приложениях и в офлайне.

Ранее в марте стало известно, что сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож решил продать акции компании на 1,9 миллиона долларов. Сейчас бизнесмен напрямую владеет 29 180 акциями класса А, а его семейный фонд Lastar Trust держит еще 30,8 миллиона акций класса B.