Глава «Яндекса» избавится от акций компании

Сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож решил избавиться от акций компании на 1,9 миллиона долларов. Об этом говорится в раскрытии компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В настоящее время бизнесмен напрямую владеет 29 180 акциями класса А, а его семейный фонд Lastar Trust держит еще 30,8 миллиона акций класса B. Одна бумага первого типа дает один голос на собрании акционеров, одна бумага второго типа — 10 голосов. В целом, доля Воложа и его семейного траста в акционерном капитале «Яндекса» составляет 8,7 процента, семья контролирует 45,5 процента голосов на собрании акционеров.

Сейчас Волож намерен продать все акции класса А, которыми владеет лично. На закрытии торгов в пятницу одна бумага стоила 63,99 доллара. Таким образом, речь идет о продаже пакета акций с рыночной стоимостью 1,87 миллиона долларов. В целом реализация бумаг является частью долгосрочной стратегии Воложа по диверсификации активов, говорится в сообщении.

Еще в январе 2020 года предприниматель говорил, что продаст «очень маленькую долю» пакета акций в «Яндексе», объясняя это тем, что 95 процентов активов приходятся на одну компанию и свой портфель нужно диверсифицировать.