Названа самая дорогая интернет-компания России

Первое место в рейтинге Forbes самых дорогих интернет-компаний Рунета занял «Яндекс» с оценкой в 22,98 миллиарда долларов. За год он подорожал более чем на 57 процентов. В список попали также предприятия, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку.

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На втором месте оказалась компания Wildberries стоимостью 14,52 миллиарда долларов. На третьем месте — Ozon, который стоит 10,58 миллиарда долларов. За год все российские компании в рейтинге выросли в цене. В топ-30 также попали разработчики софта «1С», «Тензор», «СКБ Контур», агрегаторы такси «Ситимобил» и авиабилетов Aviasales, онлайн-кинотеатры Ivi, Okko, Megogo и другие.

В сентябре 2020 года TCS Group (основной акционер — Олег Тиньков) сообщила о планируемой сделке, в рамках которой «Яндекс» мог стать владельцем 100 процентов акций финансовой группы. Предполагалось, что компания купит TCS за 5,48 миллиарда долларов, однако в октябре стороны заявили о прекращении переговоров и отмене сделки.

В феврале «Яндекс.Такси» сообщила о покупке кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается проверить соглашение.