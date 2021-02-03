Власти заинтересовались сделкой «Яндекса» с «Везет»

Российские власти заинтересовались сделкой по покупке «Яндексом» активов компании «Везет». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается проверить соглашение. Информацию об этом публикует ТАСС.

«ФАС России проверит информацию о покупке компанией "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством», — отметили в ведомстве.

О покупке «Яндексом» кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет» стало известно во вторник, 2 февраля. Сумма сделки составила 178 миллионов долларов.

Изначально предполагалось, что совместное предприятие «Яндекс» и Uber в России и странах СНГ приобретет кол-центры и программное обеспечение конкурента. Но такие планы не устроили ФАС. Теперь речь идет о покупке только части активов, при этом в компании указывали, что такая сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом.