Тиньков объяснил провал продажи «Тинькофф»

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков объяснил сложности с продажей компании. По его словам, трудно найти покупателя, который может позволить себе «такую махину». Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.

Тиньков раскрыл подробности провала продажи банка «Яндексу». По словам предпринимателя, переговоры длились около трех-четырех месяцев, а причиной их срыва стал отказ компании Аркадия Воложа от объединения и ее желание полностью купить «Тинькофф». Оплата состояла бы наполовину из акций, при этом Тиньков потерял бы право влиять на решения в новой компании. «Яндекс» был готов выкупить акции банка с 7-процентной премией к их рыночной стоимости.

«Это смотрелось бы органично, если речь шла об объединении, но общемировая практика за покупку и стратегический контроль — это 25-40 процентов», — пояснил Тиньков. Он предложил Воложу доплатить, но тот попросил время на согласование предложения с советом директоров. По словам Тинькова, к тому моменту он уже был сильно болен лейкемией, устал торговаться и объяснять, что «Тинькофф» зарабатывает вдвое больше «Яндекса».

В итоге предприниматель вышел из сделки, поскольку острой необходимости продавать актив нет. Как пояснил бизнесмен, такие успешные предприятия, как его, не продаются с дисконтом. Сделка должна проводиться по высокой и справедливой цене. По оценке Тинькова, его актив стоит более шести миллиардов долларов. Он отметил, что после «Яндекса» не уверен, что есть какая-либо другая компания, которая может позволить себе подобное приобретение.

О намерении «Яндекса» купить «Тинькофф» стало известно в сентябре 2020 года. Однако вскоре после появления информации о переговорах выяснилось, что стороны отказались от сделки. В «Яндексе» после этого заявили, что расстроены таким исходом переговоров.