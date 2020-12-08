«Яндекс» отказался от «Открытия»

«Яндекс» мог купить банк «Открытие», но отказался от сделки, пишет Reuters. Ранее компания предварительно договорилась о приобретении Тинькофф банка, однако и это соглашение в итоге было расторгнуто.

По информации источников агентства, с предложением купить «Открытие» к «Яндексу» обратился Центробанк, который сейчас является основным акционером кредитной организации — после того, как в 2017-м санировал ее через Фонд консолидации банковского сектора.

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ЦБ собирается продать «Открытие» в течение ближайших двух лет: полностью или частично, напрямую новому владельцу или через выход на биржу посредством IPO. Регулятор планирует вернуть часть расходов на оздоровление банка, которые в сумме составили 456,2 миллиарда рублей.

«Яндекс» не проявил интереса к предложению ЦБ. После развала сделки с Тинькофф банком компания собирается самостоятельно развивать банковский бизнес.

О готовящейся сделке по приобретению «Яндексом» Тинькофф банка стало известно в конце сентября. Подробности предварительного соглашения огласили оба ее участника. Сумма покупки должна была составить 5,48 миллиарда долларов, а «Яндекс» должен был выкупить все 100 процентов акций кредитной организации.

Однако впоследствии сделка сорвалась, а основатель и основной акционер Тинькофф банка Олег Тиньков заявил, что актив не продается.