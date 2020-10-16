«Тинькофф» отказался продаваться «Яндексу»

Переговоры о покупке банка «Тинькофф» российской компанией «Яндекс», о которых было объявлено 22 сентября, прекращены. Об этом говорится в заявлении TCS Group на сайте Лондонской биржи.

В банке выразили надежду на продолжение сотрудничества с «Яндексом», а также пожелали ему успехов в построении бизнеса в будущем.

Forbes со ссылкой на источник утверждает, что отказ от продажи связан с позицией основателя банка Олега Тинькова, который хотел активно участвовать в бизнесе. Руководству «Яндекса» такое условие не понравилось.

Другой источник отмечает, что длившиеся почти месяц переговоры с самого начала были очень сложными и сделка была близка к провалу много раз.

В «Яндексе» подтвердили прекращение переговоров о покупке 100 процентов акционерного капитала «Тинькофф». В заявлении указано, что договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами не удалось.

Ранее источники на рынке утверждали, что покупкой банка интересуются и другие компании. В том числе говорилось о возможности начала переговоров с МТС. На данный момент в «Тинькофф» опровергают эту информацию.

Ранее сам Тиньков предупреждал, что не уверен в положительном завершении сделки. Он обещал, что бренд «Тинькофф» сохранится, а также просил не говорить о продаже — только о «слиянии двух лучших IT-компаний страны».