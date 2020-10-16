Олег Тиньков собрался купить «гавно-Яндекс»

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков объяснил причину срыва сделки о покупке банка «Яндексом». Об этом он написал в письме к сотрудникам, выдержки из которого приводит The Bell.

В частности, Тиньков сообщил, что сам собирается купить IT-гиганта. «Мы, а не они, купим этот гавно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию», — говорится в документе (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»).

Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс! Олег Тиньков Основатель банка «Тинькофф»

Говоря о решении остановить сделку, Тиньков напомнил, что сначала речь шла о слиянии. «По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить "Тинькофф", со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. "Тинькофф" не продается ни "Яндексу", ни МТС», — констатировал он.

О срыве сделки стало известно в пятницу, 16 октября. Среди причин называлась позиция основателя банка Олега Тинькова, который хотел активно участвовать в бизнесе. Руководству «Яндекса» такое условие не понравилось. Как следствие, акции обеих компаний обрушились: «Тинькофф» потерял около 5 процентов, а «Яндекс» — более 2.

Ранее в октябре стало известно, что «Яндекс» — не единственная компания, с которой велись переговоры по поводу банка. По некоторым данным, Тиньков рассматривал возможность продажи актива МТС или МТС Банку Владимира Евтушенкова. Официальных комментариев на этот счет не было.