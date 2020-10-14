Продажа «Тинькоффа» «Яндексу» оказалась под угрозой

Сделка по продаже «Тинькофф Банка» компании «Яндекс» оказалась под угрозой, сообщает The Bell со ссылкой на источники. Олег Тиньков рассматривает возможность продажи актива в другие руки — МТС или МТС Банку Владимира Евтушенкова. Итоговых договоренностей ни с одним из возможных покупателей пока нет.

По информации одного из собеседников издания, Тиньков начал искать покупателя на свой бизнес около 1,5-2 лет назад, а разговоры о продаже «Тинькофф Банка» велись с половиной кредитных учреждений России из топ-10, в том числе Сбербанком. О том, что Тиньков вел переговоры с Евтушенковым параллельно с «Яндексом», стало известно в июле 2020 года. По данным источника The Bell, стороны продолжают обсуждать вопрос, но Евтушенков не принял финального решения по сделке. Главный бенефициар МТС от комментариев отказался.

Между тем деньги на сделку Евтушенков может занять в Сбербанке, отметил один из собеседников издания. Такая возможность рассматривалась в качестве варианта создания «мягкого консорциума» с участием государственного банка, МТС и «Тинькофф Банка».

Сам Олег Тиньков в посте в Instagram, опубликованном 4 октября, оценил вероятность сделки с «Яндексом» как 50 на 50. По словам источников, переговоры между сторонами идут тяжело. Финального решения они пока не достигли. Источники не исключают, что в конечном счете сделка не состоится.