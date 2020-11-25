В «Яндексе» расстроились из-за срыва сделки с Тинькофф банком

Руководство «Яндекса» расстроилось после срыва сделки по приобретению Тинькофф банка, рассказал глава компании Тигран Худавердян на онлайн-конференции Yet another Conference 2020, трансляция которой велась на сайте «Яндекса».

«Очевидно, мы расстроились», — отметил Худавердян, добавив, что компания потратила много времени на подготовку сделки. «Команда проинвестировала. И, безусловно, мы бы не тратили его, если бы не считали эту сделкой нужной для бизнеса», — сказал глава «Яндекса».

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Ранее Худавердян говорил, что инициатором сделки выступил основатель и основной акционер Тинькофф банка Олег Тиньков. Он же, по словам главы «Яндекса», отказался от изначальных планов, поскольку «передумал продавать».

О намерении «Яндекса» купить Тинькофф банк стало известно в сентябре. Предполагалось, что компания выкупит все 100 процентов акций TCS Group (головной структуры кредитной организации), включая доли миноритариев. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов.

В середине октября стороны объявили о разрыве предварительных договоренностей. Тиньков в свою очередь заявил, что банк не продается.