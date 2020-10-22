«Тинькофф» после разрыва с «Яндексом» перешел на фастфуд

Банк «Тинькофф» объявил о запуске первой в России фастфуд-карты. Его партнером станет сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». Как говорится в пресс-релизе на сайте банка, о выпуске продукта стороны договорились после шуточной перепалки в Twitter.

На прошлой неделе, 16 октября, «Тинькофф» и «Яндекс» прекратили переговоры об объединении. Стороны так и не смогли согласовать условия. В «Яндексе» назвали требования основателя банка завышенными и неадекватными, а сам Олег Тиньков возмутился тем, что компания хотела просто купить себе кредитную организацию.

«Тинькофф» и «Бургер Кинг» перешли к активным переговорам на фоне сообщения о распаде сделки с «Яндексом». Через несколько часов после официального объявления об этом руководство сети ресторанов обратилось к Тинькову с предложением о сотрудничестве для «поиска синергии и быстрого роста клиентской базы».

Впервые сама идея возникла в конце сентября. Банк рассказал об алгоритмическом кешбэке Tinkoff RECO в Twiiter, а в комментарии к сообщению «Бургер Кинг» предложил не мелочиться и дать сразу 100 процентов кешбэка на все покупки в нем. Тогда же сеть предложила выпустить совместную карту, а позднее обратилась к председателю правления «Тинькофф» Оливеру Хьюзу.

Итоговый продукт предполагает 5 процентов кешбэка за единовременные покупки на сумму до 300 рублей, 10 процентов — за покупки до 800 рублей, и 15 процентов — если сумма покупки более 800 рублей. Предложение действует до конца года, после чего условия на карте будут теми же, что и у основного продукта банка — дебетовой карты Tinkoff Black.

Глава управления партнерских программ «Тинькофф» объяснил, что вначале в банке восприняли предложение как шутку, но увидев положительную реакцию в соцсетях, решили ее реализовать.