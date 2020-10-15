Burger King в Twitter предложил Тинькофф выпустить первую фастфуд-карту в России

Burger King попросил банк Тинькофф рассмотреть возможность сотрудничества в вопросе совместный карты с кэшбэком на покупки в своих ресторанах по итогам переписки с официальным аккаунтом в социальной сети Twitter. Это следует из письма компании «Бургер Рус», опубликованного в Twitter.

«Мы убеждены совместная карта, идея которой родилась в качестве шутки в Twitter по-настоящему взорвет рынок и станет первой банковской картой такого рода в России. Кому как не нам — лучшему российскому банку и самой яркой сети фастфуда запускать такие смелые продукты? Со своей стороны обязуемся сделать все необходимое для скорейшего создания карты и ее последующего использования нашими любимыми клиентами», — указано в письме.

Если стороны договорятся, то это будет первая фастфуд-карта в России.

«Мы изучаем предложение Burger King. У него есть соответствующая бизнес-логика, которую мы сейчас дополнительно просчитываем», — прокомментировали предложение сети фастфуда в Тинькофф.

Открытые для публики шутливые переговоры в Twitter начались после того, как Тинькофф сообщил о разработке первой в мире системы алгоритмического кэшбэка с рекомендательными моделями — Tinkoff RECO. «Звучит сложно, но смысл простой — на основе транзакций алгоритмы предугадывают будущие покупки и могут предложить кэшбэк на товары, которые вы планировали купить, — написано в советующем аккаунте банка в Twitter. — Из других приятных опций — помощь в составлении продуктовой корзины и рекомендации по расширению рациона с учетом вашего потребительского профиля. Пока Tinkoff RECO работает в пилотном режиме, но будущее с максимально выгодным и персональным кэшбэком неизбежно».

После обмена шутками Burger King через некоторое время опубликовал в этом же аккаунте официальное предложение к Тинькофф. В одном из ресторанов Burger King появился баннер, на котором банк приглашается за «обеденный стол переговоров», а также обыгран логотип Тинькофф и размещен хэштэг для мемов #тинькоффдаешкотлету. Ресторан находится в торговом комплексе «Водный», в который ходят сотрудники головного офиса банка.