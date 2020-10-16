«Яндекс» назвал виновника срыва сделки с «Тинькофф»

Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян в письме сотрудникам объяснил, что виновником срыва сделки с банком «Тинькофф» стал его основатель Олег Тиньков. Об этом со ссылкой на текст письма сообщает РИА Новости.

По словам Худавердяна, бизнесмен уже много лет пытается продать банк и сам обратился к главе «Яндекса» Аркадию Воложу. Тот согласился начать переговоры, потому что объединение с крупной финансовой организацией было интересно компании, особенно после продажи Сбербанку собственного проекта «Яндекс.Деньги».

Вместе с тем, подчеркнул топ-менеджер «Яндекса», Тиньков постоянно требовал для себя новых полномочий и пересматривал условия. «Когда мы сегодня узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — отметил он.

Худавердян указал, что Тиньков, по условиям соглашения, продолжил бы принимать участие в управлении банком и влиять на «Яндекс» в целом, поскольку стал бы его крупным акционером. Кроме того, банку была бы предоставлена свобода в развитии бизнеса и все возможности экосистемы «Яндекса». Команду «Тинькофф банка» он назвал классными и близкими по духу, пожелал им успехов и пообещал, что «Яндекс» продолжит развивать финтех.

Ранее в публичный доступ утекло письмо сотрудникам Тинькова. В нем он обвинял «Яндекс» в желании не объединиться, а просто купить банк, и заявил, что у него пропало желание продать организацию кому-то.

По словам бизнесмена, на него повлияла и реакция клиентов в социальных сетях, которых будущее слияние совершенно не обрадовало. Также Тиньков написал, что не верит в эту «забюрокраченную компанию», а в будущем его банк сам может купить «Яндекс».

О готовящейся сделке официально было объявлено 22 сентября. Однако источники, близкие к ходу переговоров, отмечали, что идут они трудно. В пятницу, 16 октября, стороны отказались от сделки.