«Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везет»

«Яндекс.Такси» сообщила о покупке кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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«Сделка позволит "Яндекс.Такси" улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов», — говорится в сообщении.

Летом 2020-го стало известно о сделке по слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет». Тогда предполагалось, что совместное предприятия «Яндекс» и Uber в России и странах СНГ приобретет кол-центры и программное обеспечение конкурента. Действующие акционеры «Везет» получат 3,6 процента в новой компании и до 71,5 миллиона долларов при достижении необходимых ключевых показателей. Но такие планы не устроили ФАС.

Новое соглашение подразумевает приобретение лишь части активов «Везет», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение, уточнили в «Яндексе». Интеграцию планируют завершить во втором квартале 2021 года.