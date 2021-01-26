The Economist назвал Сбер конкурентом Google и Amazon

В будущем Сбер сможет развить свою экосистему так, что станет российским аналогом Netflix, Google и Amazon в одном лице, и этому не помешает тот факт, что большая доля акций находится у государства. Такую перспективу перед ним рисует The Economist.

Издание подчеркивает, что компания уже совершила рискованный пируэт и превратилась из коммунистического госпредприятия в современную кредитную организацию. Сейчас Сбербанк — самая дорогая российская компания на биржах и занимает второе место среди банков Европы по оценкам, уступив лишь HSBC.

The Economist отмечает уникальную модель управления бизнесом с упором на цифровизацию, которую проводит глава госкомпании Герман Греф. Примечательно, что эта модель не американская, не европейская и не азиатская. В перечень реализованных и планируемых предложений включено все: от облачных вычислений до каршеринга, виртуальных помощников, телемедицины и собственной цифровой валюты, а компания из Сбербанка превратилась в Сбер.

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По оценкам The Economist, к 2023 году Сбербанк потратит 3-4 миллиарда долларов на развитие, что позволит построить экосистему с годовым объемом продаж в размере семи миллиардов долларов. Этого будет достаточно, чтобы войти в тройку ведущих российских операторов электронной коммерции в течение трех лет, а к концу десятилетия стать безусловным лидером рынка, и акционеры компании поддерживают такие устремления. При этом у конкурентов — «Яндекс» и Mail.ru — пока не хватает ресурсов для самостоятельной трансформации. Перспектива создания масштабной экосистемы вполне реальна, заключает The Economist.

Глобальные изменения Сбер анонсировал на конференции, которая прошла осенью 2020 года. Он представил новые логотип и название, внешний вид офисов, банкоматов и рассказал об устройстве своей экосистемы. Компания объявила о развитии небанковских сервисов: развлечений, здоровья, доставки еды, поиска работы, логистики и других. На свою экосистему Сбер уже потратил 60 миллиардов рублей. Согласно стратегии Сбера до 2023 года доля его доходов от нефинансовых сервисов должна вырасти с 1 процента сегодня до 5 процентов через три года, а на горизонте 2030 года достигнуть 20–30 процентов.