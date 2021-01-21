Сбербанк захотел выпускать криптовалюту

Сбербанк подал в Центробанк заявку на регистрацию собственной блокчейн-платформы с перспективой выпуска криптовалюты, рассказал замглавы кредитной организации Анатолий Попов, которого цитирует «Интерфакс».

«Технологически банк готов к работе с такой фиатной валютой, мы у себя внутри протестировали и увидели, что это решение работает», — отметил Попов.

Материалы по теме Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией? Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году

По его словам, подача заявки необходима, поскольку выпуск собственной криптовалюты, которая по закону считается цифровым финансовым активом, возможен только на отдельной зарегистрированной площадке.

Процедура регистрации может занять до 45 дней, по истечении которых Сбербанк получит либо право на выпуск собственной криптовалюты, либо предписания от регулятора о необходимости устранить нарушения.

В случае положительного решения запуск криптовалюты планируется весной 2021 года, однако пока руководство банка не понимает порядок налогообложения цифровых финансовых активов и надеется, что в течение нескольких месяцев вопрос будет прояснен. Новая валюта получит название сберкоин, наиболее вероятным ее применением станет выпуск цифровых векселей.