Главному конкуренту биткоина пообещали рекордное подорожание

Криптовалюта Ethereum, считающаяся главным конкурентом биткоина, в будущем может рекордно подорожать, передает Bloomberg.

По словам стратега исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Дэвида Грайдера, ее стоимость может увеличиваться более чем в семь раз — до 10,5 тысячи долларов. Сейчас эксперт считает Ethereum лучшим вложением в среде криптовалют, но без внимания нельзя оставлять риск снижения цен.

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Во вторник, 19 января, Ethereum подорожала до рекордных на настоящий момент 1407,3 доллара, рост составил 14 процентов. Цена преодолела прежний исторический максимум, установленный в январе 2018 года на отметке 1428 долларов. С конца прошлого года был зафиксирован резкий рост стоимости биткоина, старейшей и крупнейшей по капитализации (совокупной стоимости) криптовалюты мира. За последние недели его цена установила несколько исторических рекордов.

Еще о росте Ethereum говорил партнер фонда Moonrool Capital Саймон Дедич. По его прогнозам, цена актива может достичь 3 тысяч долларов.

По мнению другого специалиста, аналитика инвестиционной компании Raison Asset Management Николая Кленова, в будущем Ethereum может как подешеветь, так и остаться на уровне 1,4 тысячи долларов. Но в долгосрочной перспективе, уверен эксперт, криптовалюты ждет рост стоимости, передает РБК.