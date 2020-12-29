Греф назвал срок окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса стихнет после июня 2021 года, такой срок назвал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

Он считает, что после окончания пандемии ее последствия никуда не исчезнут. «Внутри целого ряда стран заметно увеличился долг, никто не ответит, где тот предел, который будет приемлем рынками, а где может случиться точка бифуркации. Риск очень большой», — добавил Греф.

Банкир уверен, что пока ни одна страна не смогла в полной мере приспособиться к новому цифровому и технологическому состоянию общества. Также поводом для беспокойства является растущее неравенство. Если диспропорция будет нарастать, сферу государственного управления придется радикально менять, уверен Греф.

Ранее иммунолог Угур Шахин (Ugur Sahin) заявил, что пандемия утихнет к началу следующей зимы. Победа над распространением SARS-CoV-2 станет возможной благодаря повсеместному применению вакцины.