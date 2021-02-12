«Яндекс» сообщил об утечке данных тысяч пользователей

В компании «Яндекс» сообщили об утечке данных около пяти тысяч почтовых ящиков. Как отмечается в блоге компании, пользователям, чьи данные были скомпрометированы, направили уведомление о смене пароля.

Внутренняя утечка была обнаружена во время проверки службой безопасности «Яндекса». Выяснилось, что один из сотрудников предоставлял несанкционированный доступ к почтовым ящикам пользователей. В компании уточнили, что это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа.

В общей сложности было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков. Неавторизированный доступ к ним уже заблокирован. Их владельцы получили уведомления о необходимости сменить пароль.

В «Яндексе» отметили, что обратились в полицию в связи со случившимся. Кроме того, в компании заверили, что проводят внутреннее расследование инцидента и планируют пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа, это поможет минимизировать риски безопасности для пользовательских данных.

Ранее сообщалось, что в сеть утекли данные известного в России автобота AVinfobot, через который можно найти информацию о подержанных автомобилях. Среди информации, которая оказалась в сети, есть контактная информация владельцев автомобилей (номер телефона и аккаунты в соцсетях), а также сведения о фактах нарушения ПДД.