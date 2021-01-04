Россиянам дали советы по защите от утечки личных данных

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал россиянам советы по защите от утечки личных данных. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что половина всех украденных данных в первом квартале прошлого года — логины и пароли. Это объясняется высокой долей шпионского ПО во вредоносных кампаниях против частных лиц.

Для того, чтобы минимизировать риск утечки данных, Куканов порекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять сайтам с нелегальным контентом. По его словам, вместе с бесплатными программами или фильмами может идти весьма неприятное средство их «монетизации» в виде вируса.

Специалист призвал скачивать приложения только в официальных магазинах, однако стоит обращать внимание на рейтинг и читать отзывы пользователей. Эксперт пояснил, что даже официальные магазины могут пропустить вирусные программы.

Куканов добавил, что также следует обращать внимания на разрешения, которые запрашивают устанавливаемые приложения. Специалист призвал отклонять разрешение, если оно не отвечает смыслу работы приложения.

В мае сообщалось, что интернет-мошенники изобрели новый эффективный способ скрывать вредоносный код на взломанных сайтах. Они используют улучшенную технику web-скимминга. Хакеры воруют данные банковских карт пользователей, заполняющих платежные формы, с помощью встроенного в сайты программного обеспечения. Отмечается, что таким методом преступники пользуются уже как минимум четыре года.