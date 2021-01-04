Россиянам перечислили способы защиты от звонков мошенников

Эксперт проекта «Цифровой гражданин» Тимур Аймалетдинов перечислил россиянам способы защиты от звонков телефонных мошенников. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт объяснил, что обычно мошенники используют два канала сбора телефонных номеров. Первый — «слитые» клиентские базы из банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, второй — так называемый парсинг (автоматический сбор находящихся в открытом доступе номеров). Получив таким образом номер мошенники могут сопоставить его с другими базами данных и получить другие личные сведения о человеке.

Чтобы предотвратить звонки мошенников эксперт рекомендует воспользоваться точечной блокировкой номеров. Однако этот способ может не сработать, поскольку злоумышленники используют IP-телефонию и часто меняют номера. Другой способ — блокировка всех неизвестных номеров. Однако из-за этого абонент не сможет принимать другие звонки, например, от курьеров. В-третьих, можно воспользоваться приложениями, определяющими спам-звонки.

Однако, считает Аймалетдинов, лучший способ — бдительность. Понимая описанные методы работы мошенников, можно намного легче избежать психологических манипуляций.

Ранее эксперт Евгений Дружинин напомнил россиянам способы отличить сотрудника банка от мошенника. По его словам, это можно сделать по ключевым фразам в телефонном разговоре. Так, оператор кредитной организации не станет просить назвать конфиденциальные данные или перевести деньги на другой счет.