Россиянам напомнили способы отличить сотрудника банка от мошенника

Отличить настоящего сотрудника банка от мошенника можно по ключевым фразам в телефонном разговоре. Так, оператор кредитной организации не станет просить назвать конфиденциальные данные или перевести деньги на другой счет. Об этом в беседе с РИА Новости россиянам напомнил ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Евгений Дружинин.

Он отметил, что в службе безопасности банка, как правило, действуют превентивно: блокируют подозрительную операцию, а сведения об этом приходят в мобильном приложении. «В общем случае — сотрудники банка никогда не предложат назвать какие-либо данные, перевести деньги на другой счет или что-то с ними сделать в принципе. То есть никаких действий "прямо здесь и прямо сейчас" они никогда не требуют и не предлагают», — пояснил Дружинин.

Эксперт рассказал, что в настоящее время Банк России и Минкомсвязь планируют разработать способы для блокировки подмены номера. Также рассматривается вариант ввести видеозвонки или брендированный интерфейс входящих из банков.

Ранее в Центробанке сообщили, что в третьем квартале текущего года кибермошенники выманили у россиян 2,5 миллиарда рублей. Эта цифра увеличилась на треть в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.