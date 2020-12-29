В третьем квартале текущего года кибермошенники выманили у россиян 2,5 миллиарда рублей, констатировали в Центробанке. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 32 процента, указывает ТАСС. Всего без согласия клиентов банков было проведено порядка 180 тысяч операций.

«Рост этого показателя объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа», — объяснили в ЦБ.

Ранее в декабре был описан новый способ мошенничества перед Новым годом. Сообщалось, что злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка, и предлагают выгодный кредит, которого пока нет на сайте. Далее жертве предлагается пройти по ссылке. Внешне этот сайт похож на личный кабинет в банке, там клиент вводит свои логин и пароль, и его счет сразу же становится доступен мошенникам.

С телефонными мошенниками столкнулась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что повесила трубку, и напомнила всем, что в похожей ситуации стоит поступать так же.