Россиянам предложат легкий способ покинуть банк

В проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы Центробанк предложил ввести «универсальный платежный адрес», с помощью которого россияне смогут легко покинуть свой банк и перейти в другой, пишет РБК.

Такой способ обеспечит зачисление средств получателю, даже если его банковские реквизиты изменятся. Вместе с тем регулятор проработает условия перехода клиента в другую кредитную организацию, чтобы его платежи перенаправлялись автоматически.

В предложении ЦБ указано, что механизм поспособствует развитию конкуренции и позволит избежать монополизации рынка. Кроме того, он позволит снизить стоимость платежных услуг для физических лиц и бизнеса. Технические детали сервиса не прописаны. Приведет ли его использование к отмене привычных банковских реквизитов, также не говорится.

Представитель регулятора отметил, что первый вариант документа появился еще в прошлом году, но обсуждение с участниками рынка продолжается до сих пор.

Эксперты отмечают, что впервые подобная регламентация процедуры смены банка появилась в Евросоюзе. Однако для России проблема стоит не настолько остро, потому что граждане предпочитают пользоваться услугами нескольких кредитных организаций, а большого количества поступления платежей на счет у них нет — как правило, это только зарплата.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала об идее перевести пенсии россиян в цифровые рубли, если такое платежное средство все-таки решат запустить в стране.