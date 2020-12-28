В России задумались о переводе пенсий в цифровые рубли

В будущем россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, если в стране все-таки введут такое платежное средство, о переводе задумались в Центробанке. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

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Она напомнила, что и сейчас граждане могут получать пенсии как наличными, так на почту или счет в банк. Одновременно Набиуллина напомнила, что решение о введении в стране цифрового рубля не принято. «Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать. А плюс к этому нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат», — сказала она.

По замыслу Центробанка, в будущем крипторубль должен стать третьей формой денег в стране вместе с наличными и безналичными, а выпускать его будет ЦБ. Там заверили, что процесс будет постепенным и не отразится на банковских ставках. Передача цифрового рубля от пользователя к пользователю будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька в другой. Еще регулятор видит в крипторубле возможность уйти от использования системы SWIFT.

По оценкам Сбера, в течение трех лет после запуска цифрового рубля в эту новую форму из безналичных рублей, которые хранятся в банках, может перейти от двух до четырех триллионов рублей. Это может привести к дефициту ликвидности и росту кредитных ставок.