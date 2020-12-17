Россияне забрали из банков более триллиона рублей

Россияне забрали с рублевых и валютных банковских счетов и депозитов 1,5 триллиона рублей за январь-октябрь этого года. До конца 2020 года отток может увеличиться еще на 200-300 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

В долларовом выражении валютные вклады сократились на девять миллиардов долларов. Отток в рублевом выражении составил более 0,7 триллиона рублей, отметили в НРА. Эксперты считают, что для россиян вклады потеряли привлекательность из-за низких ставок. Они решили инвестировать в фондовый рынок или в недвижимость.

Ожидаемый небольшой рост доходов населения в 2021-2022 годах на уровне 2-3 процентов не позволит банкам быстро нарастить депозитную базу в ближайшие время, считает агентство. По оценкам Сбера, в 2021 году рост средств населения в банках составит 6-8 процентов. В ВТБ считают, что 5-6 процентов.

Ранее Сбер спрогнозировал отток от двух до четырех триллионов рублей, которые хранятся в банках, в цифровой рубль. По оценке кредитного учреждения, это может произойти в течение трех лет.