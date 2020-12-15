России предрекли отток триллионов рублей из банков

Сбер спрогнозировал отток от двух до четырех триллионов рублей, которые в настоящее время хранятся в банках, в цифровой рубль. По оценке кредитного учреждения, это может произойти в течение трех лет, пишет РБК.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что сейчас на рынке нет большого профицита ликвидности. «Эти же средства (2-4 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру») перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок», — предрек он.

По словам Попова, переток около 10 процентов безналичных денежных средств в цифровой рубль приведет к росту кредитных ставок на половину процентного пункта.

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Зампред Совкомбанка Алексей Панферов в свою очередь считает, что оценить точно процент повышения ставок по кредитам и депозитам сложно, поскольку «неопределенность последствий будет вынуждать банки повышать ставки с "запасом", на один процентный пункт и более».

Ранее, в октябре 2020 года, Центральный банк России представил концепцию цифрового рубля. Предполагалось, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от пользователя к пользователю будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька в другой.

Ожидается, что цифровой рубль станет полноценным платежным средством, как и обычный рубль, и сможет использоваться населением, бизнесом и государством, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, высокую надежность и низкие издержки.