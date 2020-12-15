В Сбербанке предупредили о росте ставок по кредитам из-за цифрового рубля ЦБ

Модели внедрения в России цифрового рубля, предлагаемые к обсуждению ЦБ, создают риск оттока значительного объема ликвидности из банков, что может привести к росту ставок по кредитам. Об этом заявил на брифинге зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Отток ликвидности в цифровые рубли в течение трех лет может составить 2-4 триллиона рублей, что, по оценке Сбербанка, может привести к росту кредитных ставок на 0,5 процентных пункта.

Сбербанк предлагает альтернативную модель, которая предполагает приобретение безналичными рублями дополнительных атрибутов, в частности, расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги, отметил Попов. По мнению госбанка, платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты.

Открытие кошельков с цифровыми рублями только самим ЦБ — это, по словам выступавшего, движение к одноуровневой банковской системе.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька в другой.

Предполагается, что цифровой рубль будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.

По данным экспресс-опроса Ассоциации банков России, презентованного на заседании по теме цифрового рубля 2 декабря 2020 года, 47,1% респондентов отметили, что введение цифрового рубля не дает существенных преимуществ по сравнению с имеющимися формами платежей и расчетов, но Сбербанк предложил расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги. По мнению госбанка, платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты.