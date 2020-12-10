Определены 13 IT-решений победителей «Цифрового прорыва» для реализации

В Гранд-финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», определили 13 IT-решений для дальнейшей реализации. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Самые перспективные разработки определили на встречах команд-победителей с топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств, которым специалисты презентовали свои проекты.

Так, команды Exiting VIM, «Олдскульный аналоговый трансформатор» и Educatory представили решения для обеспечения эффективной работы с государственными данными. Теперь с ними будет сотрудничать министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

ПАО «Россети» выразило готовность продолжить работу с командами: Mobyte, ITNavigator и ETICON. Они предложили компании способы упростить процесс внедрения ценных идей сотрудников на производствах.

Участники «Цифрового прорыва» — RealityShift и «Барбарики», разработавшие приложения для развития киберспорта, теперь будут сотрудничать со «ВКонтакте». А команды «Ферма КИВИ» и ITD вместе с госкорпорацией «Росатом» внедрят созданные цифровые сервисы для сбора и контроля исполнения поручений на производствах.

Среди победивших проектов на конкурсе есть также: разработки по автоматизированию процесса поиска и найма сотрудников (с участниками будет сотрудничать Газпромбанк), решение по прогнозированию электроэнергии в регионах (поддержит идею Министерство энергетики России), способы обнаружить заболевания системы кровообращения на самых ранних стадиях (рассмотрит инициативу Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний).

Кроме того, со специалистами начнут выстраивать рабочие отношения в Сбербанке — там уже отправили некоторым участникам предложения по трудоустройству, а также в «Ростелекоме», где заинтересовались сервисами для изучения иностранных языков.

Второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» объединил более 93 тысяч пользователей. Более 45,5 тысячи россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших IT-специалистов из более чем 70 регионов страны — победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей.