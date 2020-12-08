Гранд-финал конкурса «Цифровой прорыв» завершился в Москве

В Москве завершился Гранд-финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Во вторник, 8 декабря, в столице прошло награждение победителей второго сезона конкурса. Команды разделили общий призовой фонд размером в 22,5 миллиона рублей. Также отмечается, что они представили свои проекты перед топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств.

«В первую очередь, я хочу поздравить вас с победой. В этом зале — 45 лучших команд, которые свое право называться лучшими завоевали в непростом поединке. Я разговаривал с заказчиками и узнал, что на то, что вам удалось сделать за 48 часов, нередко уходят месяцы работы. И не всегда при этом получается достигнуть таких результатов», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что цифровая трансформация входит в число национальных целей. «Она уже происходит — сервисы, в том числе государственные, все глубже проникают в нашу повседневную жизнь. Но главное, о чем нужно помнить, что в центре любой цифровизации всегда должен быть человек, его интересы. Технологии должны делать его жизнь комфортнее, безопаснее и интереснее», — отметил он.

«В этом году в конкурсе соревновались 1462 команды, которые создали 1222 цифровых решения. Сегодня наши победители разделили между собой призовой фонд в 22,5 миллиона рублей и получили свои заслуженные призы. На Гранд-финале мы сосредоточились на формировании команд, которые будут работать в тесной связке с региональными органами исполнительной власти и создавать цифровое будущее в федеральных округах», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отмечается, что важной частью программы Гранд-финала стала стратегическая управленческая сессия, посвященная поиску ответов на самые актуальные вопросы цифровой трансформации. В ходе сессии участники конкурса выяснили, какие специалисты нужны для цифровой трансформации, определили актуальную систему мотивации и характеристики вакансий, которые будут востребованы у IT-специалистов.

Подчеркивается, что второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» объединил более 93 тысяч пользователей. Более 45,5 тысячи россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших IT-специалистов из более чем 70 регионов страны — победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей.