Гости марафона #МыВместе приняли участие в акции «Елка желаний»

Гости онлайн-марафона #МыВместе приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Елка желаний». Политики, руководители госкорпораций, директора крупных коммерческих брендов и звезды театра и кино в прямом эфире сняли с новогодней елки заявки участников, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что организатором акции стал Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Марафон #МыВместе длился 35 часов и транслировался в социальных сетях. В программу вошли развлекательные мероприятия, выступления спикеров, мастер-классы, репортажи о главных волонтерских событиях года, телемосты с зарубежными странами и поздравления российских звезд шоу-бизнеса. В том числе знаменитые гости приняли участие в акции «Елка желаний», сняв с праздничного дерева открытки.

В числе гостей были первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, актер театра и кино Евгений Миронов, генеральный директор и соучредитель лейбла «Блэк стар» Павел Курьянов и многие другие.

Также в акции принял участие президент России Владимир Путин. В 2020 году он исполнит два желания: 10-летнего Александра Колясникова из Тулы, который мечтает обнять настоящую панду, и 9-летнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска, который мечтает посетить Красную Площадь, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает глава государства.

Акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018-го. В прошлом году было исполнено свыше 7500 желаний. В этом году заявки на участие принимаются с 16 ноября по 15 декабря. На данный момент подано уже свыше 12 тысяч заявок. С 5 декабря по 28 февраля следующего года партнеры акции и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания.