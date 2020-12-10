Банк России объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой

Замглавы Центробанка Алексей Заботкин объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, криптовалюты не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения. Он добавил, что в России будет предусмотрена возможность покупать на цифровой рубль цифровые финансовые активы.

Заботкин также отметил, что криптовалюты не являются надежным средством сбережения, так как их стоимость очень сильно колеблется.

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«Центральный банк обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении один к одному и поддерживает ее стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты», — сказал представитель Банка России.

Ранее сообщалось, что идея Центробанка России по внедрению цифрового рубля получает все больше негативных отзывов со стороны банковского сообщества, которое не видит в нем каких-либо существенных преимуществ. Эксперты обещают проекту печальное будущее, поскольку для банков внедрение цифрового рубля означает увеличение расходов, а для пользователей — проблемы с безопасностью. Свои отзывы и предложения банки должны передать ЦБ в срок до 31 декабря.

Центробанк России объявил о разработке цифрового рубля 13 октября. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключает, что технологию запустят уже в конце 2021 года.