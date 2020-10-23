Набиуллина назвала сроки запуска цифрового рубля

Центробанк России видит возможность запуска технологии цифрового рубля уже в конце следующего года. Такие сроки назвала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров.

По ее словам, сначала должно состояться обсуждение консультационного доклада, затем ЦБ подготовит полноценную концепцию. Дальше начнется стадия пилота на ограниченном количестве пользователей, чтобы понять, все ли доработано.

По ходу этой стадии, подчеркнула Набиуллина, станет понятно, куда двигаться дальше. Она предупредила, что хотя цифровой рубль — вполне реальная концепция, вначале следует оценить баланс тех плюсов и рисков, которые он принесет.

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Преимуществом станет возможность проведения расчетов в условиях отсутствия интернета, хотя готовых решений по такой технологии пока нет. Опасностью глава ЦБ назвала вопросы цифровой безопасности.

Ранее спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков предположил, что на введение цифровой валюты в обращение потребуется от трех до семи лет. Он признал, что Россия уже не станет лидером в этом вопросе, но может даже выиграть, потому что научится на ошибках других стран.

Центробанк России объявил о разработке цифрового рубля 13 октября. Хотя Набиуллина упоминала о такой возможности еще летом 2019 года.