Цифровому рублю пообещали печальное будущее

Идея Центробанка России по внедрению цифрового рубля получает все больше негативных отзывов со стороны банковского сообщества, которое не видит в нем каких-либо существенных преимуществ, пишет газета «Ведомости».

Эксперты обещают проекту печальное будущее, поскольку для банков внедрение цифрового рубля означает увеличение расходов, а для пользователей — проблемы с безопасностью. Свои отзывы и предложения банки должны передать ЦБ в срок до 31 декабря.

Регулятор видит четыре возможные модели внедрения цифровой валюты. В одной из них ЦБ сам открывает счета всем клиентам, в двух других банки выступают посредниками между Центробанком и клиентами. В последней модели цифровой рубль используется только в межбанковских расчетах.

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Кредитные организации согласны только на ту, где кошельки на цифровой рубль и расчеты по нему открывают и ведут они сами. Иначе усилится отток ликвидности из банковской сферы, а клиенты не смогут пользоваться привычным интерфейсом.

Однако даже в приемлемой модели обнаружили слишком много минусов. Внедрять ее банкиры готовы только при поддержке государства, иначе нагрузку придется перекладывать на население, то есть ухудшать условия по кредитам и депозитам. Также банки настаивают на комиссиях при переводе обычных денег в цифровые и обратно.

Отдельным пунктом идет вопрос кибербезопасности, которая обойдется в десятки миллиардов рублей. Кроме того, как пояснил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, по номеру кошелька человека можно отслеживать поступления на него, что приведет к низкой популярности цифрового рубля.

Ранее спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявил, что внедрение цифрового рубля поспособствует борьбе с бедностью в России.

Центробанк России объявил о разработке цифрового рубля 13 октября. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключает, что технологию запустят уже в конце 2021 года.