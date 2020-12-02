Центробанк России начнет эмитировать цифровой рубль, а цифровая валюта будет обязательством ЦБ. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью газете «Известия».

Цифровой рубль войдет в обращение в дополнение к уже существующим формам — наличным и безналичным рублям.

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«При создании платформы цифрового рубля мы предполагаем использовать и распределенные реестры, и централизованные технологии. С точки зрения технологии — это будет гибридная платформа цифрового рубля, созданная и контролируемая Банком России. При этом банки и другие финансовые посредники будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем, которые обеспечат его тесную интеграцию с существующими финансовыми продуктами и услугами», — пояснил он.

По словам Заботкина, взаимодействие с участниками финансового рынка при распространении цифрового рубля для граждан и юридических лиц «будет зависеть от модели, которая в итоге будет выбрана». При этом роль привлеченных финансовых посредников станет ясна после выбора модели.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Центробанк России захотел провести реформу, в результате которой регулятор получит больше власти. В основном она затронет процедуру лицензирования участников финансового сектора. Получать лицензии по новым правилам обяжут всех профессиональных участников рынка ценных бумаг.