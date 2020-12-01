Центробанк России захотел больше власти

Центробанк России захотел провести реформу, в результате которой регулятор получит больше власти, пишет «Коммерсантъ». В основном она затронет процедуру лицензирования участников финансового сектора.

Получать лицензии по новым правилам обяжут всех профессиональных участников рынка ценных бумаг (в эту категорию попадают компании-брокеры, дилеры, биржи, ведущие реестр владельцев ценных бумаг депозитарии и некоторые другие организации), страховые, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

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Четкие параметры и критерии нового подхода к лицензированию пока не определены. ЦБ разослал некоторым компаниям опросник, в котором попросил оценить отдельные готовящиеся изменения. Известно, что главное из них коснется нефинансовых организаций (интернет-сервисов, соцсетей, маркетплейсов), которым предоставят возможность получать лицензии и совершать отдельные виды финансовых операций.

В частности, торговые сети смогут получать лицензию на осуществление денежных переводов без открытия счета, а широкий спектр компаний будет допущен к организованным торгам на бирже. Кроме того, не исключен вариант, при котором разрешение на проведение определенных операций будет выдаваться любым юрлицам. В таком случае основная лицензия для компании станет базовой, а доступ к новым видам деятельности будет предоставляться дополнительно.

По словам опрошенных изданием участников финансового рынка, а также главы профильного комитета Госдумы Анатолия Аксакова, новый подход может быть полезен в связи с распространением экосистем. В их рамках финансовые организации нередко сосуществуют вместе с нефинансовыми, из-за чего ЦБ не всегда может оценить имеющиеся и возможные риски — на случай, если тот или иной участник экосистемы начнет осуществлять непрофильную для себя финансовую деятельность.