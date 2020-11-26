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ЦБ предупредил о риске появления «зомби-компаний»

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Кадр: фильм «Обитель зла 3»

Центробанк предупредил о риске появления «зомби-заемщиков» в России. Это компании, которые не смогут восстановить платежеспособность после реструктуризации долгов, говорится в обзоре регулятора.

На фоне пандемии коронавируса произошел рост долговой нагрузки корпоративного сектора (в абсолютном выражении — на 14 процентов) из-за падения прибыли и ослабления рубля. Все это повышает риски несвоевременного погашение долгов. Самые большие трудности будут испытывать предприятия, занимающиеся авиаперевозками, торговой и офисной недвижимостью, туризмом, гостиничным бизнесом и общественным питанием, говорится в отчете.

ЦБ отмечает, что важно не откладывать признание потерь по невозвратным кредитам, поскольку это может приводить к появлению «зомби-заемщиков» и препятствовать кредитованию эффективных компаний. Отмечается также, что российский банковский сектор в настоящее время более устойчив, чем в 2008-2009 и 2014-2015 годах.

Банковский сектор в России оказался более стабильным и безопасным, чем американский и европейский. Об этом ранее заявил управляющий активами Герхард Массенбауэр (Gerhard Massenbauer) журналу Focus. Кроме того, он сказал, что у страны хорошие позиции из-за отсутствиях большого объема долгов.

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