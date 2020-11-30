Россияне решили тратить деньги только на еду и лекарства

Потребительская активность в России снизилась из-за второй волны пандемии коронавируса, сказано в отчете ЦБ. Население решило снова тратить деньги в основном только на еду и лекарства.

Семьи начали возвращаться к модели потребления, которая была весной: рост трат на продовольствие, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги, говорится в комментарии ЦБ. В случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу спрос может продолжить снижаться, отметили эксперты.

Регулятор ожидает снижение ВВП на четыре-пять процентов по итогам года. Ранее президент Владимир Путин заявил, что чиновникам необходимо пристально следить за доходами населения. Глава государства признал, что вопрос доходов — многовекторный, в том числе связанный с созданием новых рабочих мест. При этом в Кремле затруднились ответить на вопрос, сколько некоторым категориям россиян придется жить в режиме экономии.