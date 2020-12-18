Появились подробности введения цифрового рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля. По ее словам, процесс будет постепенным и не отразится на банковских ставках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы регулятора.

По ее словам, у простых россиян и у бизнеса будет время привыкнуть к новой валюте. Если цифровой рубль окажется востребованным, это будет очень хорошо, добавила Набиуллина.

Кредитные ставки и ставки по депозитам после появления цифровой национальной валюты будут во многом определяться ситуацией с инфляцией и денежно-кредитной политикой, добавила глава регулятора.

В пятницу, 18 декабря 2020 года, состоялось заседание совета директоров Банка России, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента. Центробанк отложил смягчение денежно-кредитной политики в третий раз подряд. Причиной стал выход инфляции за пределы прогноза: по итогам года она может составить 4,6-4,9 процента.