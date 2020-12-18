Центробанк России сохранил ключевую ставку

Банк России на очередном заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента. Об этом говорится на сайте регулятора.

Смягчение денежно-кредитной политики отложено в третий раз подряд. Как объяснили в ЦБ, поводом стал выход инфляции за пределы прогноза. По итогам года рост цен может составить 4,6-4,9 процента.

Регулятор отметил, что на ситуацию повлияло ослабление курса рубля. Оно расценивается как разовый фактор, но не исключено, что инфляционные ожидания населения подогреют ситуацию.

Признав, что давление на цены может продлиться дольше ожиданий, в ЦБ подтвердили прогноз по росту цен на 2021 год в диапазоне 3,5-4 процента. И в следующие годы регулятор не видит оснований для выхода инфляции за четыре процента.

В последний раз Банк России снижал ключевую ставку в июле. Тогда она опустилась до исторического минимума, на котором и остается.

Решение Центробанка было ожидаемым. Несмотря на обещание главы регулятора Эльвиры Набиуллиной продолжить смягчение, в последние месяцы аналитики не видели возможностей для него. Влияние на ситуацию оказывает и высокий уровень заболевания коронавирусом.