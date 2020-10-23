Набиуллина указала на главную проблему экономики России

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина надела брошку в виде волны на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале регулятора.

Украшение стало символом второй волны коронавируса, в результате которой заболеваемость в России в последние дни бьет рекорды за все время пандемии. Таким образом глава регулятора указала на главную на данный момент проблему в экономике, которая второй раз подряд не позволила ЦБ снизить ключевую ставку.

Отвечая на вопросы, она подчеркнула, что осложнение ситуации с пандемией в четвертом квартале и, возможно, в начале 2021 года приведет к тому, что восстановление экономики окажется слабее, чем планировалось.

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Еще одним вариантом трактовки украшения стала отсылка к президентским выборам в США. «Голубой волной» (blue wave) в англоязычных СМИ называют убедительную победу кандидата от демократов, соответственно такую же победу республиканцев определяют как «красная волна» (red wave). Эксперты ожидают, что если следующим президентом станет Джо Байден, который, по данным опросов, серьезно опережает Дональда Трампа, то Россия столкнется с новыми трудностями.

На прошлом заседании, 18 сентября, у Набиуллиной была брошка с символом паузы. Таким образом она проиллюстрировала первый за много месяцев отказ от смягчения денежно-кредитной политики. Тогда в комментарии ЦБ принятое решение объясняли ростом инфляции и ослаблением курса национальной валюты. Также влияние оказывали и геополитические риски.

На этот раз регулятор сослался на неустойчивость внешних финансовых и товарных рынков, что может сохранить повышенную волатильность, усиление пандемии и геополитику. Вместе с тем Банк России не исключил, что на следующих заседаниях снижение ключевой ставки все же продолжится.

Набиуллина начала надевать брошки с посланием на пресс-конференции с начала марта. В первый раз, на фоне обрушения цен на нефть и падения рубля, она использовала неваляшку. Самым понятным символом стал голубь, брошь с ним была надета в июне, а наиболее загадочное сообщение — сразу два украшения, латинская буква V и подкова, — председатель ЦБ послала в июле.